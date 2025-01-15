شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين الترسانة والاتصالات لإعارة ندياى والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مسئولو نادى الزمالك بين العروض التى تلقاها النادى لرحيل السنغالى سيدى ندياى عن صفوف الفريق خلال يناير الجارى، وذلك بعد عن أن أخطر جروس الإدارة بعدم الحاجة الى جهود اللاعب الفترة الجارية.

وتجرى المفاضلة بين عرضى الترسانة والاتصالات اللذين تقدما بطلب لضم اللاعب السنغالى على سبيل الإعارة، على أن يتم اختيار أحد العرضين وحيل اللاعب إلى أحدهما خلال يناير الجارى.

وانتظم سيدى ندياى، لاعب فريق الزمالك، فى تدريبات الشباب مواليد 2005 بعد العودة من السنغال لتلقى العلاج من الإصابة التى لحقت به الفترة الأخيرة.

وتغيب ندياى عن الزمالك خلال الأيام الماضية بسبب سفره إلى السنغال لاستكمال علاجه من الإصابة التي يعانى منها في القدم، رغم أنه كان يخضع لإشراف طبى من جانب محمد أسامة طبيب الفريق، إلا أنه طلب السفر لاستكمال العلاج.

وسافر ندياى إلى السنغال بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة جروس لاستكمال العلاج، وتمام شفائه من الإصابة.