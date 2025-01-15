شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء العراقي: لم نحصل على توقيع كهربا ولكن هناك موافقة مبدئية من اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سعيد، المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء العراقي، حقيقة توقيع محمود كهربا لاعب الأهلي لنادي الزوراء، وتابع أحمد سعيد في تصريحاته تليفزيونية: "هناك توافق بين الطرفين وموافقة مبدئية.. لكن لا يوجد أي توقيع رسمي حدث نهائيًا".

وأضاف: "قدمنا عرضنا كما صرحنا معكم خلال الأيام الماضية، وتتم مناقشة العرض المادي مع وكيل كهربا وكل شىء وارد خلال الأيام المقبلة".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.