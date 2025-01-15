شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النمسا يفوز على الكويت 37/26 فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب النمسا الفوز على نظيره الكويت بنتيجة 37 - 26 فى منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك، خلال الفترة من 14 يناير الحالي إلى 2 فبراير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من بينها مصر. ويقع قطر وفرنسا ضمن المجموعة الثالثة بصحبة النمسا والكويت.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة العالم لكرة اليد، مساء غدٍ الأربعاء، بمواجهة الأرجنتين، ضمن مباريات المجموعة الثامنة التي تضم مصر وكرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين يوم الأربعاء، ثم يواجه البحرين يوم الجمعة ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة كرواتيا يوم الأحد المقبل.

قائمة منتخب اليد فى بطولة العالم

واختار الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي).

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك).

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك).