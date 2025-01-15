شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: الأهلي لم يطلب ربيعة ونسعى لضم محمد عبد الله فى صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لم يتلق أى عروض رسمية من النادي الأهلي، لضم محمد ربيعة مدافع الفريق.
وواصل: "أحمد سامي، المدير الفني، هو من سيحدد مصير محمد ربيعة، من الرحيل في حالة تلقى عرض رسمي من الأهلي لضمه".
وأضاف عامر أنه غير صحيح ما تردد عن الدخول في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، مضيفا أننا نسعى لضم محمد عبد الله، جناح الأهلي، ولكن لم نقدم عرضا رسميا".
وتابع: "ننتظر أن يطلب الأهلي ضم محمد ربيعة، من أجل طلب ضم محمد عبد الله، وعمل صفقة تبادلية والحصول على اللاعب ومقابل مادي أيضًا".
وعن ضم كهربا قال: "كهربا من اللاعبين المميزين ولكن لم نفاوضه، ونسعى لضم اللاعبين الصغار، لأنهم يريدون أن يثبتوا أنفسهم، بجانب أن رواتبهم قليلة".
وأتم: "أحمد سامي، مدرب كبير، وهو من سيحدد مصير محمد ربيعة، ولم نفاوض أي لاعب في الوقت الحالي، لوجود 7 لاعبين لم يشاركوا مع الفريق حتى الآن بسبب الإصابات، والدوري الموسم الحالي صعب، ولكنه في مصلحة الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية".
