شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: الأهلي لم يطلب ربيعة ونسعى لضم محمد عبد الله فى صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لم يتلق أى عروض رسمية من النادي الأهلي، لضم محمد ربيعة مدافع الفريق.

وقال فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية: "لم نتلق أى عروض من الأهلي لضم محمد ربيعة مدافع سموحة، وهناك كلام نسمعه من الإعلام وبعض وكلاء اللاعبين"، مؤكدا: "لم نطلب 30 مليون جنيه لبيع اللاعب، ولن نتأخرعن الأهلي، وهو ساعدنا في صفقات كثيرة وكان هناك تبادل لاعبين واستفدنا كثيرًا من التعامل معه".

وواصل: "أحمد سامي، المدير الفني، هو من سيحدد مصير محمد ربيعة، من الرحيل في حالة تلقى عرض رسمي من الأهلي لضمه".