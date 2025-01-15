طارق مجدى حكما لمباراة بيراميدز أمام غزل المحلة فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة بيراميدز أمام غزل المحلة إلى الحكم طارق مجدي في المباراة التي تجمع الفريقين غدا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث السماوي عن حصد الثلاث نقاط ومواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

وحصد بيراميدز 14 نقطة خلال مشوار الفريق السماوي بمسابقة الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو بيرميدز 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

بينما حصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.