شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف ذاتى لرامى ربيعة فى الشوط الأول بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز بتقدم بيراميدز بهدف نظيف، فى المباراة التى يُديرها طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف التقدم وتعرض حسين الشحات لإصابة نتيجة صدام مع أحد لاعبي بيراميدز ، وتلقى الشحات العلاج وواصل المشاركة في المباراة.

واصل الأهلي الضغط وارتكب أحمد الشناوي حارس بيراميدز أحمد الشناوي خطأ فادح بعدما أعاد كرة حاول ابعادها عن مرماه ووصلت إلى إمام عاشور لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك ، وتعرض أحمد الشناوي لإصابة نتيجة صدام مع امام عاشور وتلقى العلاج وواصل المشاركة.

استعاد بيراميدز نشاطه الهجومي وضغط على مرمى الأهلي ، وسجل رامي ربيعة مدافع الأهلي هدف "ذاتي" بالخطأ في مرمى فريقه من ركنية محمد حمدي ليسجل بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة 18.

واصل بيراميدز هجماته على مرمى الأهلي مُستغلاً تراجع الأهلي بشكل واضح، قبل أن ينشط الأهلي هجومياً وكاد حسين الشحات يسجل هدف التعادل بعدما راوغ وليد الكرتي بشكل رائع وسدد كرة قوية لكن أحمد الشناوي أنقذها.

واصل الأهلي الهجوم ، وأشهر محمود البنا بطاقة حمراء لأحمد توفيق لاعب بيراميدز في الدقيقة 41 بسبب العنف الشديد مع كريم الدبيس بعدما لجأ البنا لتقنية الفيديو .

حاول الأهلي تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

ويجلس على "دكة" الأهلي كل من: عمر كمال وجيراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

وبذلك يظهر مصطفى العش أساسياً للمرة الأولى مع الأهلي بعد الانتقال للنادي رسمياً مساء الجمعة وشارك فى مران وحيد أمس، السبت.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : أحمد الشناوي _علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.

ويملك فريق الاهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدف وتلقت 4 أهداف فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.



جمهور الأهلى فى التالتة شمال



جمهور الأهلى



حضور جماهيرى كبير للنادى الأهلى



مباراة الأهلى وبيراميدز



محمد هانى خلال المباراة



