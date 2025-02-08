شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق باب القيد الشتوى للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

من ناحية أخرى، كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة ، أن اللائحة تنص على إيقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك 3 مباريات، بعد حصوله على الطرد فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بالدورى المصرى.

وقال المصدر، إن اللائحة تنص على أنه حال حصول اللاعب على الطرد بسبب الاعتداء على الخصم دون كرة فالعقوبة تبدأ بالإيقاف 3 مباريات، ثم يتم تغليظها حال التكرار تدريجياً.

وأضاف المصدر، أن ناصر ماهر سيتم إيقافه 3 مباريات، وفقاً للائحة، ما يعنى غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلى 22 فبراير الجارى.