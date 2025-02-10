دوري أبطال أوروبا: دفاع ريال مدريد المنهك جاهز لهالاند ومانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يواجه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مضيفه مانشستر سيتي الانكليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وهو يتساءل حول كيفية إيقاف المهاجم النروجي القوي إرلينغ هالاند.

عاد العملاق النروجي إلى مستواه بتسجيله سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات خاضها في جميع المسابقات وسيسعى إلى الاستفادة من دفاع مدريد المنهار.

تفاقمت غيابات داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو الطويلة بسبب الإصابة بسبب الإصابات الجديدة للألماني أنتونيو روديغر والنمسوي دافيد ألابا ولوكاس فاسكيس.

يعاني ريال مدريد من نقص في خط الدفاع قبل مباراة سيتي. لم يعزز النادي صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، وقال مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي إن فريقه يجب أن "يتحمل" الموقف الصعب الذي يمر به.

لا يزال المدرب يبحث أيضًا عن التوازن المثالي بين الدفاع والهجوم بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي النجم كيليان مبابي الصيف الماضي. غالبًا ما عانى حامل اللقب من الناحية الدفاعية عند استخدام مبابي والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والانكليزي جود بيلينغهام معًا كأساسيين.

ومع ذلك، نشر أنشيلوتي "رباعيه الرائع" في مباراة الدربي أمام جاره أتلتيكو مدريد 1 1 في الدوري السبت وعملوا بجد عندما ساهموا في إدراك فريقه للتعادل وساعدوا أيضا في الشق الدفاعي.

ولم يكن الأمر كذلك دائمًا، حيث تشاجر لاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش مع فينيسيوس الأسبوع الماضي في المباراة التي فاز فيها على الجار ليغانيس 3 2 في ربع نهائي مسابقة كأس الملك، حيث طالب الجناح البرازيلي بالمساعدة بشكل أكبر في الدفاع.

وقال أنشيلوتي مدافعًا عن القائد الكرواتي: "يجب عليك دائمًا احترام ما يقوله مودريتش".

أمضى أنشيلوتي الأشهر الأولى من الموسم يشكو من الافتقار إلى التوازن وأخلاقيات العمل الدفاعي من فريقه، حيث تراجع ريال مدريد في البداية خلف برشلونة محليًا وخسر أمام ليل الفرنسي وليفربول الانكليزي وميلان الايطالي في أوروبا.

تحسن النادي الملكي مع تقدم الموسم وارتفاع منسوب الثقة لدى مهاجمه مبابي وتسجيله للأهداف.

أشاد أنشيلوتي بالتزام فريقه ضد أتليتكو، قبل زيارة ملعب الاتحاد.

وقال المدرب "لقد ضحى الجميع وقاتلوا وكافحوا وأدركوا التعادل في المباراة الصعبة" بهدف لمبابي في الشوط الثاني بعد أن وضع الدولي الارجنتيني خوليان ألفاريس أتلتيكو في المقدمة في الشوط الاول.

وأضاف "بذل مبابي وفينيسيوس جهدًا ليكونا أقرب إلى بقية لاعبي الفريق... كان أداءً جيدًا من حيث التزام اللاعبين".

بذل بيلينغهام جهدًا كبيرًا بشكل خاص، حيث تراجع إلى اليسار لمساعدة فريقه عندما كانت الكرة بحوزة أتليتكو.

كان الأمر بعيدًا كل البعد عن هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة 2 5 في نهائي مسابق الكأس السوبر المحلية في كانون الثاني/يناير، حيث انتقد أنشيلوتي بشدة دفاع فريقه.

"على الرغم من الصعوبات"

تسبب لاعب الوسط الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني الذي شغل مركز قطب الدفاع، في ركلة الجزاء التي افتتح منها أتلتيكو التسجيل بعد أن داس على قدم البرازيلي صامويل لينو.

ورغم الخطأ، فإنه من المقرر أن يحتفظ بمكانه ضد سيتي، إلى جانب المدافع الواعد راوول أسنسيو البالغ من العمر 21 عامًا.

أصبح قلب الدفاع الإسباني الشاب لاعبًا منتظمًا لدى أنشيلوتي هذا الموسم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإصابات الكثيرة في خط دفاع ريال مدريد، وستكون مواجهة هالاند أكبر اختبار في مسيرته حتى الآن.

ارتقى أسنسيو إلى مستوى التحدي ويحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير في سانتياغو برنابيو التي تستمتع بتدخلاته على مهاجمي الفرق المنافسة.

وأبرز أنشيلوتي أن فريقه مزدهر على الرغم من غياب العديد من لاعبيه في الدفاع، مشيرا إلى أنه "قبل (الدربي) رأيت صورة حيث قام كارفاخال وألابا وميليتاو وروديغر بتحية زملائهم في الفريق قبل دخولهم الملعب".

وأضاف "على الرغم من الصعوبات، نحن نبلي بلاءً حسنًا جدا".

وكان فاسكيس هو الضحية الأخيرة في عيادة النادي الملكي، حيث أصيب في الدقائق الاخيرة من مباراة أتليتكو، وهذا يعني أن لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من المرجح أن يشغل مركزه كظهير أيمن.

على الرغم من أن فريق غوارديولا كان أقل بكثير من أفضل مستوياته هذا الموسم، فإن دفاع مدريد الموقت يمثل فرصة جذابة لنجوم هجوم سيتي.