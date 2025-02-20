شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأسبوع الخامس عشر من دورى nile.. القمة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الرابعة عصر غد الجمعة، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبى مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلى مع الاتحاد السكندري وأخيراً بتروجت مع حرس الحدود.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى

الجمعة 21 فبراير

انبى & سموحة..4 عصراً

فاركو & مودرن سبورت..4 عصراً

البنك الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجت & حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري & الاسماعيلى..4 عصراً

الجونة & سيراميكا..4 عصراً

الاهلى & الزمالك..7 مساء

الاحد 23 فبراير

زد اف سى & غزل المحلة..4 عصراً

بيراميدز & طلائع الجيش..7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.