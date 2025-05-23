شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ردا على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من الـ18 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة على الرد الذى سيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية بعد شكوى بيراميدز بخصوص أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، ويتضمن الرد التأكيد على قانونية جميع قرارات الرابطة فى الأزمة.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة حيثيات قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد الانسحاب من مباراة القمة ضد الزمالك، وأكد مسئولو الرابطة أن اللوائح يتم تغييرها في كل دولة العالم، ولائحة الدورى المصرى الموسم الحالي متوافقة مع الاتحاد الدولي.

ودافعت الرابطة عن المادة 63 في اللائحة التي تمنح حصانة لقراراتها من الطعن أمام الجهات القضائية المحلية، مشيرًا إلى أنها مطبقة في دوريات مثل الإمارات، وحتى في كأس العالم للأندية.

كما أشارت إلى أن المادة 58 من اللائحة تتيح للأندية التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وأن باب التقاضي متاح داخل وخارج مصر.

وتابعت الرابطة أنه بعد انتهاء مباريات الجولة التي من بينها لقاء القمة بـ 48 ساعة نزلنا العقوبات وكان من ضمن العقوبات خصم 3 نقاط بنهاية الموسم وبعد تقديم شكوى من النادي الأهلي وعرضها على مجلس الرابطة خرج قرار من رابطة الأندية بتخفيف العقوبة إلى الخسارة فقط وإلغاء خصم الـ3 نقاط بموجب اللائحة المعتمدة من الـ18 ناديا.

وأكدت الرابطة أن القرارين الأول والثاني قانونيين وفقا للمادة ويحق للجنة الاستئناف أو التظلمات باتحاد الكرة أو المحكمة الرياضية الحكم بما فيه صالح أي طرف.

ولفتت الرابطة إلى أن اللائحة تغيرت من قبل بداية الموسم الحالي وتم نشرها رسميا كاملة على الموقع الرسمي لرابطة الأندية وبدأنا الموسم واللائحة معلنة للجميع، وبشكل عام استنادا لتقرير مراقب المباراة ولجنة المسابقات تم اتخاذ القرار الأول بعقوبة الخسارة 3/0 وخصم الثلاث نقاط، وبعد ذلك وعلى حسب الملابسات كان القرار بتخفيف العقوبة، وفي النهاية أي قرار في الكرة يتم وفقا للوائح وأيضا وفقا لوجهات نظر.