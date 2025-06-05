شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام: العودة للأهلي حلم تحقق وننتظر دعم الجماهير فى كأس العالم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحدث أحمد رمضان بيكهام العائد لصفوف النادي الاهلي علي سبيل الإعارة من صفوف سيراميكا، وقال أحمد رمضان بيكهام للموقع الرسمي للنادي الاهلي إن عودته للأهلي من جديد حلم تحقق بعد الاجتهاد والعمل الجاد منذ مغادرته للنادي، مشددًا على بذل أقصى جهد طوال فترة الإعارة لإثبات نفسه، وأن يكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني والجماهير ومواصلة مشواره مع الأهلي.

وأضاف بيكهام: انتظرت فرصة العودة من جديد بعد مغادرتي قبل ثلاث سنوات، واعتبرت تلك الفترة تحديًا، واجتهدت خلالها كثيرًا وبذلت أقصى جهد مع فريق سيراميكا ، إلى أن تحقق هدفي بالرجوع إلى بيتي النادي الأهلي.

وواصل لاعب الأهلي حديثه: أعتبر نفسي محظوظًا في توقيت العودة للأهلي قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي يتنافس فيها 32 فريقًا من أفضل الفرق على مستوى العالم.

وأشار بيكهام إلى أنه تابع جميع الأحداث التي شارك بها الفريق أو كان طرفًا فيها خلال الفترة التي قضاها بعيدًا عن النادي، حيث يعتبر نفسه دائمًا جزءًا من منظومة الفريق، لافتًا إلى متابعته مراسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية والإعلان عن مجموعة الأهلي، وبدأ يفكر خلال تلك الفترة في منافسي الفريق في المجموعة الأولى بالمونديال، لكنه لم يتوقع أن يسافر مع الفريق إلى أمريكا ويشارك في هذا الحدث التاريخي.

وأشار بيكهام إلى أن كأس العالم للأندية مرحلة تنافسية مختلفة على كافة المستويات، سواء من حيث الفرق المشاركة أو القدرات الفردية للاعبين، وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الذي يحبه على المستوى الشخصي، بجانب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وأوضح لاعب الأهلي أن مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة في غاية ‏الأهمية، ويعتبرها بوابة التأهل إلى دور الـ16 في حال تحقيق الفوز، الذي سيكون بلا شك دفعة معنوية قوية للأهلي.

وتطرق بيكهام للحديث عن المنافسة داخل الفريق قائلًا إن جميع لاعبي الأهلي على درجة متقاربة من الكفاءة، وهو ما يزيد من التنافس في جميع المراكز، ويصب في مصلحة الفريق في المقام الأول، لكن تبقى روح العائلة الواحدة هي التي تميز الأهلي، فاللاعب البديل ينتظر فرصته في المشاركة ويدعم زملاءه.

وأشاد لاعب الأهلي بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدًا أنه مهاجم من طراز رفيع، وأن اللعب أمامه أمر في غاية الصعوبة، بسبب قدراته في الضغط القوي والتحرك داخل الملعب وقدراته المتنوعة على تسجيل الأهداف.

وشدد بيكهام على أن الجيل الحالي في الأهلي فرض نفسه بقوة من خلال البطولات والألقاب التي حققها، كما اعتبر جيل 2006 الذي شارك في كأس العالم للأندية باليابان من افضل الأجيال أيضًا.

وقال إن وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، من أفضل مدافعي الفريق على مر التاريخ، وعن نفسه يتمنى أن يحقق نفس النجاحات التي حققها جمعة مع الأهلي والمنتخب الوطني.

وتطرق للحديث عن المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ثقة الجهاز الفني للمنتخب في قدراته وضمّه من قبل أمر يسعده بكل تأكيد على المستوى الشخصي، ويعتبره وسامًا على صدره. لافتًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يعطي المجتهد حقه ويريد تقديم المنتخب بالشكل الذي يليق بمكانته على مستوى قارة إفريقيا.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.