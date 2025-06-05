ماذا ينتظر الدوري المصري الموسم المقبل.. 3 تحديات كبيرة مع استمرار النظام الاستثنائي

القاهرة - سامية سيد - يستعد الدوري المصري الممتاز لموسم كروي جديد يحمل في طياته العديد من التحديات، خاصة مع استمرار تطبيق النظام الاستثنائي للبطولة، الذي يهدف إلى حل مشكلة تلاحم المواسم وتكدس المباريات.

ورغم الجهود المبذولة لانتظام المسابقة، إلا أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تنتظر الأندية والمنظمين في الموسم المقبل:

1. كثرة التوقفات الدولية:

يواجه الدوري المصري تحديًا كبيرًا يتمثل في تزايد التوقفات الدولية، والتي تؤثر بشكل مباشر على انتظام المسابقة وتعيق سيرها الطبيعي. فمن المقرر أن يشهد الموسم المقبل توقفات إجبارية للمنتخب الوطني، أبرزها:

معسكر سبتمبر: سيقام معسكر للمنتخب في شهر سبتمبر، مما سيؤدي إلى توقف الدوري لفسح المجال أمام اللاعبين الدوليين للانضمام لصفوف الفراعنة.

معسكر نوفمبر: سيتبع ذلك معسكر آخر للمنتخب في شهر نوفمبر، ليضيف توقفًا جديدًا إلى أجندة الدوري المضغوطة بالفعل.

كأس الأمم الإفريقية في ديسمبر: التحدي الأكبر يتمثل في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المتوقع أن تقام في شهر ديسمبر، مما سيجبر الدوري على التوقف لفترة طويلة، نظرًا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في الأندية بصفوف منتخبات بلادهم.

2. استمرار النظام الاستثنائي:

رغم الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد في 8 أغسطس 2025 وخطط لإنهاء المسابقة في مايو 2026، إلا أن استمرار النظام الاستثنائي للدوري - الذي يهدف إلى تقليل عدد المباريات لإنهاء الموسم في وقت مناسب - يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في مواجهة التوقفات الدولية المتكررة.

يشار إلى أن هذا النظام قد يتضمن تقليص عدد الجولات أو تقسيم الفرق إلى مجموعات في مرحلة لاحقة من البطولة، مما قد يؤثر على الشكل التنافسي العام.

3. ضغط المباريات على اللاعبين والأندية:

تؤدي كثرة التوقفات وتلاحم المواسم إلى ضغط هائل على اللاعبين، مما يزيد من احتمالية تعرضهم للإصابات والإرهاق.

كما يؤثر ذلك على جاهزية الأندية، خاصة تلك التي تشارك في البطولات الإفريقية، حيث تجد نفسها مضطرة لخوض مباريات مكثفة في فترات زمنية قصيرة، مما يقلل من فرصها في تحقيق أفضل أداء على الصعيدين المحلي والقاري.

تتطلب هذه التحديات تعاونًا وتنسيقًا كبيرًا بين رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب، لضمان سير الموسم بسلاسة وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه التوقفات، بما يضمن مصلحة الأندية والمنتخب الوطني، ويحافظ على جاذبية وتنافسية الدوري المصري الممتاز.