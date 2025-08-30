بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يتعثر للمباراة الثالثة تواليا

الرياص - اسماء السيد - Vitoria (إسبانيا) : واصل أتلتيكو مدريد عروضه السيئة وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وفشل "روخيبلانكوس" للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الفوز في البطولة الإسبانية، ليفقد نقاطا إضافية في سعيه للمنافسة على اللقب.

وافتتح الأرجنتيني جوليانو سيميوني التسجيل للضيوف (7) قبل أن يعادل ألافيس النتيجة بعد سبع دقائق فحسب، عن طريق كارلوس فيسينتي (14 من ركلة جزاء).

وهذا التعادل الثاني تواليا لأتلتيكو بعدما خسر المباراة الافتتاحية، ليصبح في رصيده نقطتين فحسب، وقد يجد نفسه مع نهاية المرحلة متأخرا بفارق سبع نقاط عن برشلونة وريال مدريد المتساويين حاليا بست نقاط من مباراتين.

وعمد أتلتيكو إلى إجراء نفضة كبيرة على تشكيلته خلال الصيف، حيث قال مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد المباراة إن فريقه يحتاج لبعض الوقت من أجل بلوغ الإنسجام، وهو ما تُرجم بشكل واضح من خلال النتائج.

وقال حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك لموفيستار "يجب أن نقدم أداء أفضل، يجب أن نقوم بالمزيد".

وأوضح "نحن غاضبون وهذا يترك شعور سيئا لدينا، نحتاج إلى المزيد من النقاط وهو خطأنا".

ونجح أتلتيكو الذي عانى خارج الديار في العام الحالي، في افتتاح التسجيل عن طريق نجل دييغو سيميوني، جوليانو، بعد ان استفاد لاعب الجناج من خطأ في التشتيت من المدافعين ليسدّد كرة من داخل المنطقة ارتدت من قدم أحد لاعبي ألافيس الى زاوية المرمى (7).

وجدّد أتلتيكو إهدار تقدمه على غرار أول مباراتين، بعد أن ارتكب المهاجم النروجي ألكسندر سورلوث خطأ غير مبرر على ناهويل تيناغليا داخل المنطقة.

وانبرى فيسينتي إلى الركلة بنجاح فارضا التعادل سريعا (14).

وكاد سورلوث يصحّح خطأه مطلع الشوط الثاني لكن حارس ألافيس أنتونيو سيفيرا تصدى لمحاولته.

وحالت العارضة دون تقدم أتلتيكو بعد تسديدة من الفرنسي أنطوان غريزمان من مسافة قريبة (49).

وجدد سيفيرا تألقه متصديا لرأسية سورلوث، ليخرج ألافيس بنقطة ثمينة أمام ثالث البطولة الموسم الماضي.

وشهدت المباراة احتساب 15 دقيقة من الوقت بدلا من الضائع بعد أن احتاج أحد المشجعين إلى عناية طبية في المدرجات.