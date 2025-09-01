بطولة إنكلترا: أيزاك إلى ليفربول بصفقة قياسية ودوناروما يعزز صفوف سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : وافق ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم على صفقة قياسية للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من نيوكاسل، مقابل مبلغ بريطاني غير مسبوق وفقا لتقارير إعلامية، فيما عزّز مانشستر سيتي صفوفه بالحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ومن المرتقب أن ينتقل أيزاك إلى ليفربول بصفقة قيمتها 130 جنيه استرليني (176 مليون دولار)، وفقا لصحيفة "ذي أثلتيك" و"تيليغراف" وغيرها.

وأشارت "ذي أثلتيك" إلى أن إيزاك سيخضع للفحوص الطبية الإثنين قبل توقيع عقد مدته ستة أعوام.

وستكون هذه أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، متجاوزة صفقة انضمام الأرجنتيني إنتسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي مقابل 106 مليون جنيه استرليني، وفقا للتقارير.

سجل أيزاك (25 عاما) 23 هدفا في الدوري خلال الموسم الماضي، كثاني أفضل الهدافين خلف جناح ليفربول المصري محمد صلاح، مساهما في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان السويدي الدولي يتمرن بعيدا عن زملائه بعدما أوضح موقفه تماما للنادي وطلبه الانتقال إلى ليفربول، بعدما رفض نيوكاسل عرضا بقيمة 110 مليون جنيه استرليني في بداية الصيف.

لكن النادي تعاقد مع المهاجم الألماني الدولي نيك فولتيماده من شتوتغارت السبت بصفقة قياسية خاصة (69 مليون جنيه استرليني)، ما ساعد في الموافقة على عرض ليفربول الجديد بشأن السويدي.

وسيصبح أيزاك آخر صفقات ليفربول الجديدة، بعدما ضمّ فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت مجموعة من اللاعبين أبرزهم الألماني فلوريان فيرتس بصفقة ضخمة أيضا، إلى جانب الفرنسي أوغو إيكيتيكيه والهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركز.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بعد تعادل سلبي مخيّب مع ليدز يونايتد في المرحلة الثالثة، وقبلها خسارة أمام ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.

في المقابل، يتصدر ليفربول الترتيب بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات على بورنموث ونيوكاسل وأرسنال.

دوناروما بدلا من إيدرسون

وحُسِم انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي بعدما وافق الأخير على دفع 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لباريس سان جرمان الفرنسي.

وسعى سان جرمان للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.

ووصل مشوار دوناروما مع سان جرمان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس"، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام الإنكليزي (فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح) ومن بعدها عن المراحل الأولى من الدوري الفرنسي.

وعَبَّر ابن الـ26 عاما عن احباطه بعد قرار استبعاده عن الفريق، قائلا على إنستغرام "شخص ما قرر أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءا من المجموعة ولا المساهمة في نجاحات الفريق. أنا محبط وحزين".

وتعاقد سان جرمان مع الحارس لوكا شوفالييه قادما من ليل ليكون بديلا للإيطالي الذي توجه إلى زملائه في سان جرمان بالقول إنهم "عائلتي الثانية"، قبل أن يشكرهم "على كل معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة".

ولعب دوناروما دورا حاسما في حملة سان جرمان الناجحة الموسم الماضي، إن كان محليا حيث أحرز ثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال، أو قاريا حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، لاسيما في ثمن النهائي ونصف النهائي أمام ليفربول وأرسنال الإنكليزيين. كما بلغ نهائي مونديال الأندية في نسختها الجديدة وخسر أمام تشلسي الانكليزي 0 3.

لكن منذ انضمامه إلى سان جرمان عام 2021 قادما من ميلان بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2026 وبراتب سنوي مقدر بـ12 مليون يورو (قرابة 14 مليون دولار) بعد اقتطاع الضرائب، تعرض كثيرا للانتقادات بسبب تدخلاته الهوائية غير الموفقة وعدم ثبات مستواه في اللعب بالقدم.

وأفادت التقارير بأن انتقال دوناروما إلى سيتي مرتبط بتخلص الأخير من حارسه البرازيلي إيدرسون الذي من المتوقع أن ينتقل إلى فنربهتشه التركي، لكن وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية قالت الإثنين إن سيتي توصل إلى اتفاق لضم الإيطالي، لاسيما بعدما أن الوافد الجديد إلى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا جيمس ترافورد، القادم هذا الصيف من بيرنلي، لم يقدم أداء مقنعا في المباريات الثلاث الأولى للفريق في بداية الموسم الجديد (خسر سيتي مباراتين من أصل ثلاث).

مارتينيس إلى يونايتد

ومن الممكن أن ينضم الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيس بطل مونديال 2022 في قطر، من أستون فيلا إلى مانشستر يونايتد بعدما واصل الكاميروني أندري أونانا أخطاءه المكلفة ولم يعوّضه التركي ألتاي بايندر بنجاح.

ولم يُدرج اسم مارتينيس (32 عاما) في قائمة فيلا خلال الخسارة أمام كريستال بالاس 0 3 الأحد.

ولن يعود الجناح البرازيلي أنتوني إلى "أولد ترافورد"، حيث توصّل يونايتد إلى اتفاق مع ريال بيتيس الإسباني إلى بيع عقد اللاعب بشكل نهائي.