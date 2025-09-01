بطولة إسبانيا: فياريال يتعاقد مع المهاجم الجورجي ميكوتادزه

الرياص - اسماء السيد - ليون : انضم المهاجم الدولي الجورجي جورج ميكوتادزه الى فياريال الإسباني قادما من ليون الفرنسي مقابل 36 مليون يورو (41 مليون دولار أميركي)، بحسب ما أعلن الأخير قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ليون إن الصفقة تمنحه خمسة ملايين يورو كمكافآت إضافية، كاشفا أيضا عن استفادته من 10 في المئة من أرباع أي صفقة بيع محتملة في المستقبل.

ووُلد المهاجم البالغ 24 عاما في ليون وانضم الى نادي مسقط رأسه في تموز/يوليو من العام الماضي قادما من متز، بعد أداء فردي شيّق في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وسجّل ميكوتادزه 17 هدفا في جميع المسابقات مع ليون الموسم الماضي، وسجّل أيضا هدفا في افتتاح هذا الموسم.

وافق النادي الفرنسي على عملية البيع من أجل التخفيف من أزمته المالية، حيث يأتي رحيل ميكوتادزه بعد رحيل اثنين من أبرز لاعبيه هذا الصيف وهما المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت والنجم الشاب ريان الشرقي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الانكليزي.

تم إنزال ليون إلى دوري الدرجة الثانية (ليغ 2) في حزيران/يونيو الماضي بسبب ديونه، قبل أن يتم إلغاء القرار بعد الاستئناف.

ويسعى النادي مذاك الحين الى جمع أموال إضافية من خلال بيع اللاعبين، إلى جانب تقليص قيمة الرواتب.

وقال ميكوتادزه في حديثه لجماهير ليون الأحد، عقب الفوز على مرسيليا 1 0 في مباراة لم يشارك فيها "سأغادر ليون بقلب مثقل".

وتابع "كنت أرغب في صناعة التاريخ هنا، لكن هذه هي كرة القدم. يجب أن تأتي مصلحة النادي والمؤسسة أولا".