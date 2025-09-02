ليفربول يضم ألكسندر أيزاك رسميا في صفقة قياسية في انكلترا (النادي) 

الرياص - اسماء السيد - لندن : حُسمت صفقة انتقال السويدي ألكسندر أيزاك أخيرا من نيوكاسل الى ليفربول في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ قياسي في إنكلترا بلغ 145 مليون يورو (170 مليون دولار أميركي) من دون المكافآت، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وانضم ابن الـ 25 عاما إلى الـ "ريدز" بعد أخذ وردّ استمرا لأسابيع عدّة مع نيوكاسل الذي لعب في صفوفه منذ عام 2022، وسجل معه 23 هدفا في 34 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

وفي أولى كلماته بعد الإعلان الرسمي، قال أيزاك للموقع الرسمي لليفربول "لديّ شعور رائع. لقد كانت رحلة طويلة للوصول الى هنا".

وتابع "أنا سعيد جدا للتواجد ضمن هذا المشروع، هذا الفريق، هذا النادي، وكل ما يمثله، هو أمر أفتخر به وأتطلع اليه".

من جهته، أعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي في منصة أكس عن الانتقال بالإشارة الى أن "اللاعب قد انضم في عقد طويل الأمد".

وذكرت تقارير صحافية أن الدولي السويدي سينضم الى ليفربول في عقد لست سنوات بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة.

وستكون هذه أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، متجاوزة صفقة انضمام الأرجنتيني إنتسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي مقابل 106 مليون جنيه استرليني، وفقا للتقارير.

سجل أيزاك (25 عاما) 23 هدفا في الدوري خلال الموسم الماضي، كثاني أفضل الهدافين خلف جناح ليفربول المصري محمد صلاح، مساهما في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان السويدي الدولي يتمرن بعيدا عن زملائه بعدما أوضح موقفه تماما للنادي وطلبه الانتقال إلى ليفربول، بعدما رفض نيوكاسل عرضا بقيمة 110 مليون جنيه استرليني في بداية الصيف.

لكن النادي تعاقد مع المهاجم الألماني الدولي نيك فولتيماده من شتوتغارت السبت بصفقة قياسية خاصة (69 مليون جنيه استرليني)، ما ساعد في الموافقة على عرض ليفربول الجديد بشأن السويدي.

وسيصبح أيزاك آخر صفقات ليفربول الجديدة، بعدما ضمّ فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت مجموعة من اللاعبين أبرزهم الألماني فلوريان فيرتس بصفقة ضخمة أيضا، إلى جانب الفرنسي أوغو إيكيتيكيه والهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركز.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بعد تعادل سلبي مخيّب مع ليدز يونايتد في المرحلة الثالثة، وقبلها خسارة أمام ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.