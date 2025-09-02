مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع الحارس الإيطالي دوناروما

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : أعلن نادي مانشستر الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جرمان بعد أربعة أعوام قضاها مع بطل فرنسا وكلّلها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ودفع بطل إنكلترا عشر مرات نحو 40 مليون دولار للتعاقد مع الدولي البالغ 26 عاما في عقد يمتد لخمسة أعوام وفقا لتقارير صحافية.

ورحّب النادي الإنكليزي بالوافد الجديد عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع "اكس" "يسعدنا تأكيد وصول جانلويجي دوناروما".

وقال الإيطالي "إن التحاقي بمانشستر سيتي لحظة خاصة أفتخر بها".

وأضاف "أنضم إلى فريق يزخر بمواهب عالمية بقيادة مدرب من الأفضل في تاريخ كرة القدم بيب غوارديولا. إنه ناد يتمنى كل لاعب في عالم كرة القدم الانضمام إليه".

واعتبر مدير كرة القدم في سيتي، البرتغالي هوغو فيانا أن التعاقد مع دوناروما يُعتبر دفعة قوية.

وقال فيانا "إن سجل جانلويجي وجودته الفنية وأرقامه يتحدثون عن أنفسهم، ونحن في غاية السعادة لانضمامه إلينا في سيتي".

وتابع "لقد راكم خبرات واسعة على أعلى مستوى ويدرك تماما متطلبات تحقيق النجاح بشكل مستدام".

ووصل مشوار دوناروما مع سان جرمان إلى نهايته لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس"، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارسه عن مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام الإنكليزي ومن بعدها عن المراحل الأولى من الدوري الفرنسي.