تودور يرى أن "يوفنتوس لا يمكنه الاستمرار على هذا المنوال" بعد التعادل أمام دورتموند

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : أقرّ مدرب يوفنتوس الإيطالي، الكرواتي إيغور تودور، أن فريقه "لا يمكنه الاستمرار على هذا المنوال"، بعد تعادله أمام بوروسيا دورتموند الألماني 4 4 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، مضيفا أن "هناك لاعبين منهكين للغاية".

يأتي كلام تودور على بُعد ثلاثة أيام فقط من مباراة مثيرة أخرى خاضها فريقه أمام إنتر (4 3) السبت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ولم يختلف السيناريو كثيرا في دوري الأبطال، إذ كان "بيانكونيري" متأخرا 2 4 حتى الدقيقة 86، قبل تسجيل هدفين عن طريق البديل الصربي دوشان فلاهوفيتش (90+4) والإنكليزي لويد كيلي (90+6) تواليا.

وقال تودور ضاحكا في تصريح لقناة سكاي سبورت إيطاليا "لقد سئمت من هذا النوع من المباريات".

وتابع "نتلقى الكثير من الأهداف. على الأقل نسجّل الكثير أيضا، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال. كان صعبا جدا في الشوط الثاني الحفاظ على مستوى عال من اللياقة البدنية بعد ثلاثة أيام من مباراة صعبة للغاية".

وأضاف "لعبنا بقلب كبير. صنع البدلاء فارقا كبيرا مرة أخرى، كما فعلوا في جميع المباريات الأربع حتى الآن. واجهنا بعض المشكلات في فقدان الحدية، لكننا نشكل خطورة في كل مرة نهاجم فيها".

وتطرّق الكرواتي إلى أهمية البدلاء في ظل الروزنامة المزدحمة "قلت قبل بداية المواجهة إنه عندما تلعب مباراة كل ثلاثة أيام ولديك خمسة تبديلات، لا يوجد لاعب أساسي، فجميع اللاعبين مهمون. تُحسم المباريات في أوقات متأخرة، لذا يصبح البدلاء حاسمين".