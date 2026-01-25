اخبار السعوديه

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 25 مليون مصلٍّ وزائر خلال شهر رجب 1447هـ

بيروت - نادين الأحمد - استقبل المسجد النبوي خلال شهر رجب 1447هـ أكثر من 25 مليون مصلٍّ وزائر، في مشهد يعكس الجهود التنظيمية والخدمية المتكاملة التي أسهمت في تهيئة الأجواء الإيمانية وتيسير أداء العبادات للوافدين، وسط منظومة تشغيلية متطورة تضمن الانسيابية والراحة والسلامة للجميع.

وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أن عدد المصلين والزائرين بلغ نحو 25,074,929 شخصًا خلال الشهر، فيما استقبلت الروضة الشريفة ما يقارب 1,293,867 مصليًا، إلى جانب تشرف 2,590,857 زائرًا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، في أجواء روحانية اتسمت بالسكينة والتنظيم العالي.

وأوضحت الهيئة أن الحركة داخل المسجد النبوي وساحاته شهدت انسيابية ملحوظة بفضل الخطط التشغيلية المتكاملة، التي ركزت على تنظيم الحشود، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة آمنة تساعد المصلين والزائرين على أداء عباداتهم بكل طمأنينة.

وأكدت الهيئة استمرار أعمال التطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي الشريف، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار، وتحقيق أعلى معايير الراحة والأمن خلال مواسم الذروة.







