شكرا لقرائتكم خبر اليونسكو تدعم إطلاق جائزة عالمية للجودة والتميز في التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المديرة العامة المساعد للتربية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ستيفانيا جيانيني، رسميا، عن «الجائزة العالمية للجودة والتميز في التعليم» بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 2026، بقيمة مليون دولار أمريكي، بوصفها أحد البرامج الاستراتيجية لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة الدكتور خالد العناني، وعدد من القيادات الدولية.

وأعرب مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم (RCQE) عن بالغ شكره وتقديره لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على دعمها المتواصل وتعاونها البناء مع المركز، مثمنا الدور الفاعل الذي أسهم في تعزيز المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم على المستوى العالمي.

وثمنت جيانيني في كلمتها الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، وعلى ما يقدمه المركز من برامج ومشاريع ريادية متميزة، مشيدة باستضافة المملكة للمركز ودعمها الاستراتيجي له من حيث التمويل والتمكين المؤسسي، معتبرة ذلك عنصرا حاسما في ضمان استدامة المبادرات النوعية، وفي مقدمتها هذه الجائزة العالمية.

وأكدت «اليونسكو» دعمها الشامل للمركز في المملكة، وذلك في إطار الإطلاق للدورة الأولى والتنفيذ الرسمي للجائزة، والإعلان عنها ضمن حدث دولي رفيع المستوى.

وأوضح مدير عام المركز، الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لشركاء المركز في مستقبل جودة وتميز التعليم حول العالم، مؤكدا أن المركز لا يعلن اليوم عن جائزة فحسب، بل عن شراكة عالمية تنطلق من جوهر رؤية ورسالة اليونسكو، استعدادا لمستقبل مشترك يسوده السلام والازدهار للجميع.

وأبان أن الجائزة حظيت باعتماد مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعضوية وزراء التربية والتعليم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الجائزة تمثل حافزا عالميا للجودة والتميز والريادة في التعليم، وجسرا داعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ورفع المدير العام الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود للمركز في تحقيق رؤيته ورسالته، مثمنا التعاون الفاعل والمستمر من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية.