هيئة الأمن السيبراني تطلق مبادرة «البحث الصيفي الدولي في الأمن السيبراني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مبادرة «البحث الصيفي الدولي في الأمن السيبراني»، الهادفة إلى تمكين الكفاءات البحثية الواعدة في مجالات الأمن السيبراني ذات الأولوية الوطنية، وتنمية المهارات البحثية والابتكارية المتقدمة في المجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز المعرفة السيبرانية لمواكبة التطورات العالمية، وفتح آفاق أوسع لتطوير الأبحاث والابتكارات الرائدة في الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي ضمن «البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني» أحد الممكنات الرئيسة لاستشراف التحديات السيبرانية وتعزيز البحث العلمي والابتكارات الواعدة في مجالات الأمن السيبراني، وفي إطار مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني على المستوى الوطني، كما تستهدف طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس وحديثي التخرج في الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، وتنفذ نسختها الأولى بالتعاون مع جامعة «كارنيجي ميلون» على مدى 10 أسابيع بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين المتخصصين في المجال.

وتتيح مبادرة «البحث الصيفي الدولي في الأمن السيبراني»، فرص الالتحاق في برامج البحث الصيفي لدى أبرز الجامعات العالمية الرائدة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في تطوير المشاريع البحثية والاطلاع على أحدث الابتكارات والمقترحات البحثية في المجال.

ودعت الهيئة الطلاب والطالبات المستهدفين إلى التسجيل بالمبادرة قبل نهاية يوم الأحد 13 شعبان 1447هـ الموافق 1 فبراير 2026م، عبر موقعها الالكتروني www.nca.gov.sa.