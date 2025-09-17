اخبار الرياضه

مونديال طوكيو: البرتغالي إسحاق ناضر يحرز ذهبية 1500 م

0 نشر
0 تبليغ

مونديال طوكيو: البرتغالي إسحاق ناضر يحرز ذهبية 1500 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أحرز البرتغالي إسحاق ناضر ذهبية سباق 1500 م الأربعاء في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

وقطع ناصر (26 عاما)، المغربي الجذور، المسافة بوقت قدره 3:34.10 دقائق متقدما على البريطاني جايك وايتمان صاحب الميدالية الفضية (3:34.12 د)، والكيني رينولد تشيرويوت الذي نال البرونزية (3:34.25 د). وحلّ حامل اللقب البريطاني الآخر جوش كير الذي بدا مصابا في المركز الرابع عشر الاخير (4:11.23 د).

وغاب عن النهائي النروجي جايكوب إنغبريغتسن، بطل أولمبياد طوكيو صيف 2021، الذي فشل في تجاوز التصفيات.

وكان كير ووايتمان بطل يوجين 2022 حرما إنغبريغتسن من الذهب في آخر بطولتين عالميتين.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا