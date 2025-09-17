مونديال طوكيو: البرتغالي إسحاق ناضر يحرز ذهبية 1500 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أحرز البرتغالي إسحاق ناضر ذهبية سباق 1500 م الأربعاء في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

وقطع ناصر (26 عاما)، المغربي الجذور، المسافة بوقت قدره 3:34.10 دقائق متقدما على البريطاني جايك وايتمان صاحب الميدالية الفضية (3:34.12 د)، والكيني رينولد تشيرويوت الذي نال البرونزية (3:34.25 د). وحلّ حامل اللقب البريطاني الآخر جوش كير الذي بدا مصابا في المركز الرابع عشر الاخير (4:11.23 د).

وغاب عن النهائي النروجي جايكوب إنغبريغتسن، بطل أولمبياد طوكيو صيف 2021، الذي فشل في تجاوز التصفيات.

وكان كير ووايتمان بطل يوجين 2022 حرما إنغبريغتسن من الذهب في آخر بطولتين عالميتين.