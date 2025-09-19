مونديال طوكيو: كينيا تتطلع للفوز بذهبيتين وسجاتي لتحقيق مفاجأة

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تأمل كينيا أن يحقق العداءان الأسطوريان فيث كيبييغون وإيمانويل وانيونيي ميداليتين ذهبيتين يوم السبت قبل الأخير من بطولة العالم لألعاب القوى، عندما تدافع الاولى عن لقبها في نهائي سباق 5 آلاف م، وتطلع الثاني إلى إضافة ذهبية عالمية إلى تتويجه الأولمبي في سباق 800 م الذي يأمل فيه الجزائري جمال سجاتي إلى تحقيق مفاجأة.

وانيونيي منقذ كينيا؟

بعد عام من أولمبياد باريس، يبدو أن المشهد لم يتبدل حيث يتنافس الفائزون الثلاثة بالميداليات في نهائي سباق 800 م على لقب بطولة العالم.

لم يُقدّم العداؤون الكينيون أداء جيدا في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة في طوكيو، ويتطلعون إلى وانيونيي لإنقاذهم من هذا المأزق.

واصل البطل الأولمبي أداءه المميز الذي ظهر به في ألعاب باريس هذا الموسم، لكن السؤال الوحيد هو ما إذا كان راعي الماشية السابق قد بالغ في حملته.

الشاب البالغ 21 عاما والذي يعتقد كثيرون أنه قادر على تحطيم الرقم القياسي العالمي لمواطنه ديفيد روديشا (1:40.91 دقيقة حققه في 9 آب/أغسطس 2012 في لندن)، بذل قصارى جهده في نهائي الدوري الماسي في زيوريخ الشهر الماضي.

كان من الصعب تحديد ما إذا كان يبذل جهدا كافيا للتأهل ويدخر نفسه لليوم الكبير، أم أنه متعب بالفعل خلال سباقيه في العاصمة اليابانية.

وبدوره، افتقر الكندي ماركو أروب، حامل اللقب والحائز على الميدالية الفضية الأولمبية، إلى التألق.

سجل توقيتا متساويا مع الجزائري سجاتي، الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 وفضية مونديال يوجين 2022، وهو أبطأ توقيت ضمن تصفيات نصف النهائي من بين المتأهلين الثمانية.

رغم ذلك، يبدو أروب، المولود في السودان، مرتاحا.

قال "لقد زرت هذا المكان مرات عديدة، وأعرف ما أتوقعه، وأستطيع التحكم في مشاعري".

من ناحيته، عرف سجاتي (26 عاما) كيف يوفر طاقته في الأمتار الاخيرة.

قال لوكالة فرانس برس "ستحدث مفاجآت في النهائي وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونحرز ميدالية ونفرّح العرب والشعب الجزائري".

وأضاف "يتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة لذا لم يكن يتوجب عليّ بذل الكثير من الجهد لتوفير طاقتي للسباق النهائي، على أمل أن نفرح الجميع".

ويدخل الإيرلندي سيان ماكفيليبس دائرة المرشحين للفوز بميدالية وذلك بفضل الأداء الرائع الذي قدمه، مسجلا أسرع زمن بلغ 1:43.18 دقيقة في الدور قبل النهائي.

قال العداء ابن الـ 23 عاما "من المذهل أن أكون أول إيرلندي يصل إلى نهائي سباق 800 م في بطولة العالم".

وأضاف "أتمتع بثقة كبيرة قبل النهائي".

كيبييغون الاوفر حظا

تفوقت سيدات كينيا على غريمتهنّ اللدودات من إثيوبيا في سباقات المسافات الطويلة حتى الآن في طوكيو، ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع نظريا في النهائي المثير لسباق 5 آلاف م.

يمكن لجماهير الملعب الاولمبي يوم السبت، الاستمتاع بمنافسة الثنائي الكينية بياتريس تشيبيت وكيبييغون، حيث يسعيان كلاهما للفوز بذهبية مزدوجة.

تتعلق آمال إثيوبيا الأخيرة في حفظ ماء الوجه بالعداءة الموهوبة غوداف تسيغاي.

إحدى العقبات التي تواجه كلا من تشيبيت وتسيغاي هي أن كيبييغون لا يعتريها الخوف أو الرهبة.

وتسعى تشيبيت المتوجة بسباق 10 آلاف م في اليوم الافتتاحي في طوكيو، لاضافة المعدن الأصفر في 5 آلاف م إلى لقبيها الأولمبيين العام الماضي في باريس.

بالنسبة لكيبييغون البالغة 31 عاما والتي تكبر تشيبيت بست سنوات، يتمثل هدفها في تكرار فوزها بذهبيتي 1500 و5 آلاف م في بطولة العالم في بودابست 2023.

فازت كيبييغون بالميدالية الذهبية العالمية الرابعة تواليا في سباق 1500 متر بفارق كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبينما قد يشعر الناس العاديون بآثار ذلك، فإن نهمها للسباقات يكبح أي شعور بالتعب.

قالت يوم الخميس بعد تأهلها بسهولة إلى النهائي "كان هذا أول سباق 5 آلاف م لي هذا الموسم، لذا أنا سعيدة".

وأضافت "لقد تعافيت جيدا من فوزي في سباق 1500 م، لذا كل شيء على ما يرام. آمل في أن أحقق نتيجة رائعة السبت، وأتطلع إلى ذلك".

من ناحيتها، تدخل تسيغاي (28 عاما) النهائي مُعززة ببرونزية سباق 10 آلاف م.

أحرزت ذهبية سباق 5 آلاف م في بطولة يوجين 2022، واتبعتها بذهبية سباق 10 آلاف م بعد عام في بودابست.

ستسعى جاهدة لتعويض ما فاتها بعد عودتها من أولمبياد باريس خالية الوفاض من دون ميدالية.

وعلى غرار تشيبيت، تشعر تسيغاي بالسعادة لأنها حظيت بفرصة مواجهة كيبييغون في النهائي، اذ قالت "أنا سعيدة أيضا بنجاح فيث كيبييغون في الوصول إلى النهائي".

وأضافت "من الناحيتين الشخصية والرياضية هي رائعة. من الممكن تحطيم الرقم القياسي لسباق 1500 م، ولكن تكرار هذا الانجاز مرة أو ثلاث أو خمس مرات، فهو أمر رائع".