تصنيف المضرب: فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار مغامرتهما المدهشة في شنغهاي

الرياص - اسماء السيد - باريس : حصد كل من فالنتين فاشرو من موناكو وابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش ثمار مغامرتهما المدهشة في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب التي انتهت بتتويج الأول بطلا، فقفز الفائز 164 مرتبة في التصنيف العالمي، والثاني 26 مركزا.

وحسم فاشرو المباراة النهائية التاريخية والمؤثرة بنتيجة 4 6 و6 3 و6 3.

خاض فاشرو (26 عاما) غمار دورة شنغهاي وهو مصنف في المركز 204 عالميا واضطر إلى خوض التصفيات قبل أن يضرب بقوة بتخطيه لاعبين أمثال الكازاخستاني ألكسندر بوبليك والدنماركي هولغر رونه والصربي نوفاك ديوكوفيتش ثم ريندركنيش في النهائي. أدت هذه المغامرة الرائعة الى احتلاله المركز الأربعين في التصنيف الجديد الاثنين.

أما ريندركنيش (30 عاما)، فبات في المركز السادس والعشرين بعد ان كانت أفضل مرتبة احتلها في المرتبة 42 عام 2022. بدوره أزاح الفرنسي في طريقه الى النهائي كلا من الألماني ألكسندر زفيريف والتشيكي ييري ليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والروسي دانييل مدفيديف.

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز الثلاثة الاولى، حيث بقي الإسباني كارلوس الكاراس في الصدارة علما بأنه قرر عدم المشاركة في شنغهاي، متقدما على الإيطالي يانيك سينر الذي انسحب منها بداعي إصابة في ساقه تعرض لها خلال مباراته مع الهولندي تالون خريكسبور في الدور الأول.

وفي فئة السيدات، اقتربت الأميركية كوكو غوف الفائزة بدورة ووهان لماسترز الألف نقطة من البولندية إيغا شفيونتيك صاحبة المركز الثاني.

وتغلبت غوف على مواطنتها جيسيكا بيغولا في النهائي 6 4 و7 5.

ولم يعد يفصل بين غوف وشفيونتيك سوى 895 نقطة، علما بأن الأخيرة خرجت من الدور ربع النهائي في ووهان.

في المقابل، استعادت بيغولا المركز الخامس في التصنيف.

وعلى الرغم من خسارتها العديد من النقاط كونها حاملة اللقب العام الماضي، بخروجها في نصف النهائي، بيد أن البيلاروسية أرينا سابالينكا احتفظت بفارق مريح في الصدارة.

تصنيف العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 11340 نقطة

2. يانيك سينر (إيطاليا) 10000

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5930

4. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4645

5.نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4580

6. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 4100

7. أليكس دي مينور (أستراليا) 3935

8 لورنتسو موزيتي (إيطاليا) 3645 (+1)

9. جاك درايبر (بريطانيا) 3590 ( 1)

10. كارن خاتشانوف (روسيا) 3190

تصنيف العشر الأوليات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 10400 نقطة

2. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8768

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7873

4. أماندا أنيسيموفا (الولايات المتحدة) 5924

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5183 (+1)

6. ميرا أندرييفا (روسيا) 4643 ( 1)

7. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 4449

8. جازمين باوليني (إيطاليا) 4331

9. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4113