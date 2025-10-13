تصفيات مونديال 2026: الرأس الأخضر إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها

الرياص - اسماء السيد - برايا : بلغ منتخب الرأس الأخضر نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على ضيفه إسواتيني 3 0 الإثنين في برايا، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وحققت الرأس الأخضر الأهم بفوزها بثلاثية لمهاجمي كازا بيا البرتغالي دايلون روشا ليفرامينتو (48) وأومونيا القبرصي ويلي سيميدو (54) ومدافع توريرنزي البرتغالي ستوبيرا (90+1)، فأنهت التصفيات في الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة الكاميرون التي سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها أنغولا سلبا.

وباتت الرأس الأخضر، المصنفة 70 عالميا، سادس منتخب من القارة السمراء يبلغ العرس العالمي بعد المغرب (المجموعة الخامسة) وتونس (الثامنة) ومصر (الأولى) والجزائر (السابعة) وغانا (التاسعة).

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت موريشيوس مع ضيفتها ليبيا سلبا أيضا.

وافتتح ليفرامينتو التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر ركنية رفعها سيميدو (48)، وعزز الأخير النتيجة سريعاً برأسية أسكنها الشباك اثر عرضية من لاعب البطائح الإماراتي ديني بورغيس (53)، قبل أن يختتم البديل ستوبيرا المهرجان بإضافة الثالث من تسديدة قوية اثر تحضير من ديروي دوراتي (90+1).

وأنهت ليبيا التصفيات في المركز الثالث برصيد 16 نقطة أمام أنغولا الرابعة (12) وموريشيوس الخامسة (6) واسواتيني الأخيرة (3).

وقدم منتخب "القرش الأزرق" مسارا مميزا طوال التصفيات حيث خسر مرة واحدة فقط وتعادل مرتين وحقق الفوز في سبع مناسبات بينها على الكاميرون التي كانت مرشحة لانتزاع البطاقة بسهولة، إلا أنها ستنتظر الآن انتهاء التصفيات لمعرفة ما إذا كانت بين أفضل أربعة منتخبات وصيفة لخوض الملحق.

ويقود الرأس الأخضر، البالغ عدد سكانها 525 ألف نسمة، المدرب المحلي بيدرو بريتو "بوبيستا" الذي كان محترفاً في الدوري البرتغالي في مطلع الالفية مع استوريل، حيث يقود تشكيلة غالبية عناصرها تحترف في الخارج أبرزهم حارس الحزم السعودي برونو فاريلا ولاعب ليل الفرنسي والنصر السعودي سابقاً وكوتشايلي سبور التركي حالياً راين منديش ولاعب أومونيا سيميدو.

وحذت الرأس الأخضر حذو منتخبي الاردن وأوزبكستان اللذين بلغا النهائيات للمرة الاولى في تاريخهما أيضا.

وعززت تونس صدارتها للمجموعة الثامنة، بعدما تغلبت على ضيفتها ناميبيا 3 0 على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وفرض "التوانسة" سيطرتهم المطلقة على المجريات وكان يمكنهم الخروج بنتيجة أكبر لو تم استغلال الفرص الكثيرة التي سنحت أمامهم.

وافتتح علي العابدي التسجيل من ركلة جزاء اثر خطأ تعرض له حنبعل المجبري من تشارلز هامبيرا (28).

وعزز المجبري النتيجة من تسديدة صاروخية من من ركلة حرة مباشرة (54)، وأضاف فرجاني ساسي الثالث بعدما تابع عرضية نعيم السليتي بتسديدة قوية الى الشباك (65).

وفشلت ليبيريا في اقتناص المركز الثاني بتعادلها مع مضيفتها غينيا الاستوائية 1 1 في مالابو.

وحققت ساوتومي وبرنسيب فوزها الثالث تاريخيا في تصفيات كأس العالم، وجاء على حساب ملاوي 1 0 في مدينة سوسة التونسية.

ورفعت تونس رصيدها إلى 28 نقطة أمام ناميبيا الثانية (15 نقطة) وليبيريا الثالثة بفارق الأهداف، وغينيا الاستوائية (11) وملاوي (10) وساوتومي وبرنسيب (3).

وتعادلت توغو مع جنوب السودان سلباً في مباراة هامشية ضمن المجموعة الثانية.

وتغلبت ليسوتو على ضيفتها زمبابوي 1 0 ضمن المجموعة الثالثة في مباراة لا تؤثر على صراع التأهل بين بنين وجنوب افريقيا ونيجيريا.