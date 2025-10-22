دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يواصل العلامة الكاملة بفوز ساحق على ليفركوزن 7-2

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : حافظ باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب على الصدارة والعلامة الكاملة في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض على مضيفه باير ليفركوزن الالماني 7 2 الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وتناوب على تسجيل سباعية سان جرمان كل من الاكوادوري وليام باتشو (7) وديزيريه دويه (41 و45+3) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (44) والبرتغالي نونو منديش (50) والبديل عثمان ديمبيليه (66) والبرتغالي فيتينيا (90)، فيما سجل الإسباني أليكس غارسيا هدفي ليفركوزن (38 من ركلة جزاء و54).

وأكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه قائد أصحاب الارض روبرت أندريش (33)، قبل أن يطرد بعد 4 دقائق مدافع الضيوف الأوكراني إيليا زابارني.

وعوض سان جرمان نتائجه المخيبة محليا حيث تعادل أمام ليل 1 1 وستراسبورغ 3 3 في المرحلتين الاخيرتين فتخلى عن صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي مرسيليا، بتألقه قاريا محققا فوزه الثالث تواليا وتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الاهداف امام وصيفه إنتر الايطالي وأرسنال الانكليزي.

كما عادل النادي الباريسي المملوك من قطر بفوزه على ليفركوزن أطول سلسلة انتصارات له في المسابقة القارية الأم، حيث كان سبق له أن حقق 6 انتصارات تواليا بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 1994.

في المقابل، يمر ليفركوزن بفترة صعبة حيث ما زال يبحث عن فوزه الاول في المسابقة القارية الام هذا الموسم بعد تعادله مع كوبنهاغن الدنماركي 2 2 وأيندهوفن الهولندي 1 1، علما انه تعرض لخسارته الاولى مذ تسلم الدنماركي كاسبر هيولماند المهام الفنية بدلا من الهولندي إريك تان هاغ المقال بعد مرحلتين فقط.

وعاد ديمبيليه، الغائب عن الملاعب منذ قرابة شهر ونصف بسبب إصابة في أوتار الركبة، إلى تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي بدخوله بديلا، فظهر المهاجم للمرة الأولى على أرض الملعب منذ فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وبكّر سان جرمان بالتسجيل عبر مدافعه باتشو الذي طار لعرضية منديش برأسه وأسكنها في الشباك (7)، في أول اهدافه بقميص النادي الباريسي في مختلف المسابقات.

وحصل ليفركوزن على ركلة جزاء بعد لمسة يد على زابارني والعودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، سددها الإسباني أليخاندرو غريمالدي واصطدمت بالقائم (25)، قبل أن يقف الاخير هذه المرة بجانب الفريق الالماني متصديا لكرة الشاب سيني مايولو (29).

ورفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه قائد ليفركوزن أندريش بعدما تعمد ضرب دويه بمرفقه (33)، فعاد ورفعها مرة ثانية وهذه المرة بوجه زابارني بعدما أعاق المهاجم الكاميروني كريستيان كوفان داخل المنطقة وتسبب بركلة جزاء سددها غارسيا بنجاح (38).

وتقدم سان جرمان مجددا بعد تبادل للكرة بين دويه وكفاراتسخيليا، فتوغل الفرنسي على بعد 10 امتار من المرمى وسددها بينية خدعت الحارس الهولندي مارك فليكين (41).

ورفع كفاراتسخيليا الفارق إلى هدفين بعد تمريرة من مايولو سددها بقدمه اليمنى في الشباك (44).

وأضاف دويه الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه بعد هجمة مرتدة قادها منديش فوصلت إلى القائد المغربي أشرف حكيمي الذي مررها بدوره إلى الفرنسي على الناحية اليسرى سددها على بعد 20 مترا في المرمى (45+3)، في هدفه الثامن مع فريقه والسابع له في المسابقة القارية.

وهي المرة الاولى التي يسجل فيها سان جرمان أربعة أهداف على الأقل في الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في الفوز على مكابي حيفا 7 2.

واستهل سان جرمان الشوط الثاني كما أنهى الاول، بهدف من منديش بعد مجهود فردي لمواطنه فيتينيا، فتوغل الجناح داخل المنطقة وسدد كرة أرضية خدعت الحارس فليكين (50).