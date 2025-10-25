ثنائية ميسي تمنح إنتر ميامي الأفضلية على ناشفيل في افتتاح الأدوار الإقصائية

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود إنتر ميامي إلى الفوز 3 1 على ناشفيل الجمعة، في افتتاح سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

وسجّل الأرجنتيني الآخر تاديو أليندي أيضاً لإنتر ميامي الذي تقدم 1 0 في سلسلة الأفضل من ثلاث مباريات، على أن تُقام المباراة الثانية في ناشفيل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحال تأهل ميامي، سيلاقي في نصف نهائي المنطقة الشرقية الفائز بين سينسيناتي وكولومبوس كرو.

وتسلّم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، جائزة الحذاء الذهبي قبل انطلاق المباراة بعدما تصدّر ترتيب الهدافين في الموسم المنتظم بـ29 هدفاً في 28 مباراة.

ولم يتأخر في إثبات أحقيته بالجائزة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 19 برأسية بعد تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني لويس سواريس.

وسجّل أليندي الهدف الثاني برأسية أيضا بعد تمريرة من الجامايكي إيان فراي في الدقيقة 62.

وقال الأرجنتيني رودريغو دي بول لاعب وسط إنتر ميامي "نعلم أن الأدوار الإقصائية صعبة، لذا أردنا أن نبدأ بالفوز على أرضنا. نأمل أن يكون هذا مجرد بداية. الفريق قدم أداءً جيداً اليوم من حيث الحدة والتركيز وفهم اللحظات المناسبة للهجوم والدفاع".

وأضاف "أظهرنا أننا نتطور كفريق، وهذا هو الأهم".

وضمن ميسي (38 عاما) الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما فشل حارس ناشفيل جو ويليس في السيطرة على كرة من الإسباني جوردي ألبا من الجهة اليسرى، ليودعها ميسي الشباك.

وجاء هدف الألماني هاني مختار في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع بمثابة حفظ ماء الوجه لناشفيل.

ويأتي هذا الفوز بعد يوم واحد من توقيع ميسي على تمديد عقده لثلاث سنوات، سيبقيه في فلوريدا حتى عام 2028، وهو خبر أسعد مفوض الدوري الأميركي دون غاربر، الذي كان حاضراً لتسليم ميسي جائزة الحذاء الذهبي.

وقال غاربر "لا أعتقد أننا كنا نتخيل أن ليو سيقدم لهذا النادي وهذه المدينة وهذا الدوري ما قدمه. لقد غيّر مسار الدوري الأميركي، وكنا بالفعل نسير بشكل جيد. وأعتقد أن وجوده لثلاث سنوات إضافية هو بمثابة هدية جديدة".

من جهته، عبّر دي بول عن سعادته بتجديد عقد ميسي، قائلاً: "نراه كل أسبوع، وهذا ميزة. علينا أن نستمر في الاستمتاع به. أنا سعيد جداً بالتجديد لأنه يعني أننا سنكون معاً لسنوات إضافية، وهذا يسعدني كثيراً".

أما المدرب الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو، الذي يسعى فريقه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى، فقال إن إنتر لا يمكنه التراخي، رغم فوزه على ناشفيل في مباراتين متتاليتين، بما في ذلك الانتصار الكبير 5 2 في ختام الموسم المنتظم.