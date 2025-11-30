ليفربول يبحث عن تضميد الجراح!

استمرار التعثّر وإقالة قريبة

تنطلق في 29 من نوفمبر الجاري الجولة الثالثة عشر من الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

يعود ليفربول جارًا أذيال الخيبة بعد السقوط الكبير أمام إيندهوفن برباعية لهدف، والذي عمّق جراح جماهير بطل الدوري الموسم الماضي، وساهم في ارتفاع الأصوات المطالبة بإقالة الهولندي.

التعثّر بكل تأكيد ظاهرة تم تكرار رصدها في الدوريات الكبرى للفرق الكبرى ولها أسباب مختلفة، لكن هذه المرة يحمل الأمر تساؤلات كثيرة.

أبرزها بالطبع مستوى بعض اللاعبين وبالأخص المصري محمد صلاح الذي يستعد للاشتراك في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وبالتأكيد يرغب في الحفاظ على مستوى ومعنويات جيدة قبل الانطلاق لبطولة كأس العالم المقامة بأمريكا الشمالية العام المقبل.

ومن ناحيتها، فقد قامت إدارة ليفربول بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين في الميركاتو الصيفي الأخير، وكان من المتوقع أن يتسيد النادي القارة بكل سهولة هذا الموسم.

وبالفعل، تسيّد النادي الدوري الإنجليزي الممتاز في جولاته الستة الأولى، على الرغم من أن الانتصارات لم تكن مقنعة بشكل كبير.

وسرعان ما بدأت النتائج في التدهور ما بين تعادل وهزيمة، واستمر نزيف النقاط ليدخل الليفر الجولة المقبلة من الإنجليزي الممتاز وهو في المركز الثاني عشر!

تلقى الفريق الهزيمة في 4 مباريات من آخر 5 مباريات خاضها في الإنجليزي الممتاز، وسقط مرتين في دوري أبطال أوروبا.

المباراة القادمة لبطل الإنجليزي الممتاز لن تكون سهلة، إذ يحل ضيفًا على وست هام الذي عاد ووجد خطاه مرة أخرى مع مدربه البرتغالي الخبير، وفاز في مبارتين وتعادل في واحدة في مبارياته الثلاثة الأخيرة.

في حال لم يتمكن سلوت من الارتداد هو وكتيبته في هذه المباراة، ستصير المهمة أصعب نظرًا لأن الجولة المقبلة سوف يواجه فيها لاعبو ليفربول فريق سندرلاند الأقوى.

البارسا يبحث عن العودة للانتصارات

تنطلق الجولة 14 من الإسباني الممتاز الجمعة، إذ تبدأ بالمباراة التي تجمع بين فريقي خيتافي وإلتشيه في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.

يعود البارسا من إخفاق أوروبي مفاجئ أمام تشيلسي ليستقبل ألافيس السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

البارسا يتحرك بخطى ثابتة في مطاردة الملكي صاحب المركز الاول، وقد ضيّق الخناق عليه كثيرًا بعد أن أصبح فارق النقاط بينهم نقطة واحدة.

ومع ذلك، فقد تؤثر الهزيمة سلبًا على معنويات لاعبي البارسا. الذي يرغب في حسم اللقاء بسهولة قبل الموقعة الصعبة التي تجمع بينه وبين أتليتكو مدريد.

أتليتكو – على الجانب الآخر – استعاد زخمة وحقق 5 انتصارات متتالية في مواجهاته الخمسة الأخيرة في الإسباني الممتاز، بعد بداية متعثرة تخللها الكثير من التعادلات.

يستضيف برشلونه الإسباني نظيره أتليتكو في الثاني من ديسمبر الموافق الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يستمر أتليتيكو في تحقيق الانتصارات إذ يلتقى في الجولة ذاتها مع ريال أوفييدو متذيل ترتيب الدوري، مما يعد بفوز سادس تواليًا لكتيبة سيموني.

ويبحث تشابي ألونسو عن ارتداد محلي بعد فوزه على أولمبياكوس برباعية لثلاثة أهداف، حينما يحل ضيفًا على جيرونا الذي يحل في المركز 18 في ترتيب الإسباني الممتاز.

فوز الملكي على جيرونا، وبعدها على أتليتك بلباو في 3 من ديسمبر القادم فوزين في غاية الأهمية، إذ يستقبل الملكي بعدها المان سيتي في الجولة السادسة من دوري الأبطال.

الدوري الإيطالي الأكثر تنافسية!

ثلاث نقاط فقط تفصل ما بين صاحب المركز الأول – روما – في الدوري الإيطالي، وصاحب المركز الخامس بولونيا، مما يجعله الدوري الأوروبي الأكثر تنافسية هذا الموسم!

بعد 12 جولة، يحتل روما المركز الأول برصيد 27 نقطة جمعها الفريق من 9 انتصارات، بينما تلقّى ثلاثة خسائر. وميلان صاحب المركز الثاني له 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات.

أما نابولي حامل اللقب يحل في المركز الثالث بنفس عدد نقاط الميلان، جمعها من 8 انتصارات وتعادل واحد. وفي المركزين الرابع والخامس يحل ناديي الإنتر وبولونيا برصيد 24 نقطة، جمعها الأول من 8 انتصارات، بينما جمعها الثاني من 7 انتصارات وثلاثة تعادلات.

وكومو صاحب المركز السادس يشترك مع ميلان صاحب المركز الثاني في أنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتلقا سوى هزيمة واحدة منذ بداية الدوري.

تنطلق الجولة الثالثة عشر غدًا، ويجمع لقاءها الأول ما بين فريقي كومو وساسولو صاحبي المركزين السادس والتاسع، وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويستضيف الوصيف ميلان فريق لاتسيو السبت الموافق 29 من نوفمبر الجاري. لاتسيو هذا العام من فرق منتصف الترتيب والمباراة لن تكون سهلة على الوصيف بكل تأكيد.

بينما يحل الإنتر ضيفًا ثقيلًا على بيزا صاحب المركز السادس عشر، في مباراة تبدو سهلة نظريًا، ومع ذلك، فلم يخسر نادي "بيزا" في مبارياته الخمسة الأخيرة!

ويستضيف بولونيا نادي كيمونيسي الوافد الجديد للإيطالي الممتاز الأثنين الموافق الأول من ديسمبر. يحل كيمونيسي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وقد تركنا قمة الجولة للنهاية، إذ يستضيف روما نابولي في مباراة من العيار الثقيل ستحسم بكل تأكيد صدارة الترتيب. تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 30 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة.