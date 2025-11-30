فرنسا: نطالب إسرائيل باحترام سيادة سوريا ونعبر عن قلقنا إزاء العدوان الأخير على بلدة بيت جن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:59 مساءً - منذ 16 دقيقة

جددت فرنسا تأكيدها على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها انسجاماً مع القانون الدولي واتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974.

وقال القائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان باتيست فافر في منشور اليوم على منصة (X): نطالب إسرائيل باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معرباً عن قلق بلاده إزاء المعلومات الواردة حول سقوط ضحايا مدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بيت جن بريف دمشق.

ودعا فافر جميع دول المنطقة للانخراط في الجهود الرامية إلى تمكين سوريا من أن تكون مركزاً للسلام والأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

وتأتي هذه التصريحات الفرنسية في ظل استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في الأراضي السورية، حيث كانت قوات الاحتلال اعتدت فجر أمس الأول على بلدة بيت جن بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل 13 مواطناً وإصابة العشرات.