اكتمال تحضيرات استقبال البابا لاوون في مطار بيروت الدولي

اكتملت التحضيرات في مبنى كبار الزوار في ​مطار بيروت الدولي​ – بيروت استعدادا لاستقبال البابا لاون الرابع عشر، فزين المبنى والمنصة حيث سيقف البابا ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون بزهرة النارسيس الفريدة التي ترمز إلى الرجاء والتجدّد، إضافة الى أشجار الزيتون، وفرشت الأرض بالسجاد الأحمر ونصبت خيم كبيرة حيث المنصة وأماكن تواجد العدد الكبير من الإعلاميين اللبنانيين ومن مختلف دول العالم.

