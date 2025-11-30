"حماس": إسرائيل تماطل في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب واستحقاقاتها

أشار المتحدث باسم حركة "​حماس​" حازم قاسم، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "استمرار البحث عن جثث الأسرى رغم الصعوبات يعكس التزامنا الكامل بالاتفاق". ولفت قاسم، الى أن "الاحتلال يماطل في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب واستحقاقاتها"، مضيفاً "ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته وفتح معبر رفح والانتقال للمرحلة الثانية".

