قوى الأمن: توقيف شخص بالجرم المشهود حاول سرقة دراجة آلية في محلة طريق الجديدة

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأن "دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت استشبهت بشخص وهو يحاول سرقة دراجة آلية لأحد المواطنين مركونة في محلة طريق الجديدة – ساحة ابو شاكر، حيث أوقفته بالجرم المشهود، ويدعى: -م. د. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)، بتفتيشه، ضبط بحوزته كيسًا شفافًا بداخله كمية من مادة السالفيا، وأدوات يستخدمها للسرقة".

واشارت الى ان "بنتيجة المتابعة، تبيّن وجود فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يَظهر فيه وهو يحاول سرقة دراجة آلية أيضًا. أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".