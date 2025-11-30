وصول السفير البابوي الى مبنى كبار الزوار في مطار بيروت

وصل ​السفير البابوي​ لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا على رأس وفد من السفارة، الى المكان المخصص لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر، في مبنى كبار الزوار في مطار بيروت الدولي.

