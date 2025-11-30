أشار وزير ال​صناعة​ جو عيسى الخوري، الى أنه "لا خوف على وطنٍ تنبت فيه القداسة. أرض شربل مخلوف ورفقا الريّس ونعمة الله كسّاب ويعقوب الكبّوشي وإسطفان نعمه وبشارة أبو مراد وإسطفان الدويهي... أرض يوحنا مارون وأرز الربّ... ترحّب بالبابا ليو".

كانت هذه تفاصيل خبر عيسى الخوري: لا خوف على وطن تنبت فيه القداسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.