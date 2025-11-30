يونان: زيارة البابا لاوون ستحرك الضمائر لدى المسيحيين والمسلمين أيضا وتقول كفى انقسامات

أشار بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي ​مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان​، إلى أنّ "الوحدة بين المسيحيين تأتي من خلال الصلاة والايمان".

ولفت، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنّ "زيارة ​البابا لاوون الرابع عشر​ ستحرك الضمائر لدى المسيحيين والمسلمين أيضا وتقول كفى انقسامات".

وحول الوضع في سوريا، شدد يونان على أنّ "المحبة ليست بالقول بل بالفعل أيضًا ويجب أن ندافع عن الحقوق"، موضحًا "أننا مع الشعب أينما كان حين ينادي من أجل حقوقه"، مشيرًا إلى أنّه يجب نشر المحبة والتسامح.