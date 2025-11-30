أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن "موقف الرئيس الاوكراني فولوديمير ​زيلينسكي​ يتدهور يومًا بعد يوم، سواء داخل أوكرانيا أو على خطوط المواجهة".

واشار في تصريح تلفزيوني الى ان "الأمر الواضح هو أن كل يوم هو يوم ضائع بالنسبة لزيلينسكي ونظام كييف، كل يوم يتدهور موقفهم، سواء داخل البلاد أو على خطوط المواجهة".

وأفاد بيسكوف، يوم الجمعة الماضية، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.

وفي 10 تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة.