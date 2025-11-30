شكرا لقرائتكم خبر مُحافظ الأحساء يُدشِّن مبادرتي "سكرك بأمان" و"الشرقية مبصرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشَّن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, بمقر المحافظة اليوم, مبادرتي "سكرك بأمان" و"الشرقية مبصرة" اللتين تنفذهما الجمعية السعودية للسكر والغدد الصمّاء بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والمختصين.

واستمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة الطبية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في فحص شبكية العين والكشف المبكر عن اعتلالاتها، وشاهد فلمًا وثائقيًا يستعرض مجموعة من قصص النجاح لمرضى تمكنوا من تحسين نمط حياتهم والالتزام بالخطة العلاجية ومنها قصة قائد نادي القادسية ناتشو فرنانديز الذي حول صدمته من المرض إلى حافز للانتصار والإنجاز.

ونوه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للبرامج الصحية والتوعوية، واهتمامها بصحة المجتمع ورفع جودة الحياة، ودعمها المستمر لكل الجهود التي تسهم في الوقاية والتوعية والارتقاء بالخدمات الصحية، مشيدًا بالمبادرات المجتمعية التي تعكس هذا التوجه وتسهم في حماية أفراد المجتمع من الأمراض المزمنة.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصمّاء فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، أن الجمعية تعمل على تنفيذ برامج توعوية مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع، مبينًا أن مبادرة "سكرك بأمان" تأتي ضمن جهود الجمعية للوقاية من السكري وتعزيز صحة المصابين به.

وتهدف المبادرتان إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن داء السكري، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة وممارسة رياضة المشي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الفحوصات الدورية لمصابي السكري، خصوصًا ما يتعلق بفحص شبكية العين ووظائف الكلى للحد من مضاعفات المرض.