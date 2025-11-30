تدفق حشود لتأبين قتلى الحريق بهونغ كونغ وبكين تحذر من أي احتجاجات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 03:52 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2025 3:15 مساءً

الناس يصطفون لوضع الزهور في نصب تذكاري مؤقت بالقرب من مجمع وانغ فوك كورت السكني لتكريم ضحايا الحريق المميت الذي اندلع في مجمع وانغ فوك كورت السكني، في تاي بو، هونغ كونغ، الصين، 30 نوفمبر 2025. رويترز

توافد ما يزيد على ألف شخص اليوم الأحد لتأبين ضحايا أسوأ حريق في هونغ كونغ منذ أكثر من 75 عاما، في حين حذرت بكين من أنها ستتخذ إجراءات صارمة بموجب قانون للأمن القومي مع أي احتجاج “مناهض للصين” في أعقاب الحريق.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع في مجمع سكني بالمدينة الأربعاء الماضي وأثار غضبا شعبيا بسبب تجاهل تحذيرات مخاطر الحرائق والدلائل على ممارسات البناء غير الآمنة.

وقالت الشرطة اليوم إن عدد القتلى المؤكد جراء الحريق ارتفع إلى 146بعد إكمال مسح لخمسة من الأبراج المحترقة. وعُثر على بعض الجثث على الدرج وعلى أسطح المنازل حيث حاول السكان الفرار. وذكرت الشرطة أن أكثر من 40 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

واصطفّت الحشود على امتداد يزيد على كيلومتر على ضفة قناة بالقرب من المجمع السكني المحترق، لوضع الزهور البيضاء على أرواح القتلى. وأرفق بعضهم رسائل وداع لأحبائهم الذين لقوا حتفهم.

وذكر مصدران مطلعان أن الشرطة ألقت أمس السبت القبض على الطالب الجامعي مايلز كوان (24 عاما) الذيكان ضمن مجموعة أطلقت عريضة تطالب بمحاسبة الحكومة وإجراء تحقيق مستقل في احتمال وجود فساد ومراجعة للإشراف على البناء.

ووقع أكثر من عشرة آلاف شخص على العريضة الإلكترونية التي روجت لها المجموعة حتى ظهر أمس السبت قبل أن يتم إغلاقها.

وتم إطلاق عريضة ثانية بنفس المطالب من قبل أحد سكان تاي بو الذي يعيش الآن في الخارج.

وألقت السلطات القبض على 11 شخصا على خلفية الحريق وفتحت تحقيقات جنائية وأخرى تتعلق بالفساد مع تصاعد الغضب والاستياء جراء الحريق الذي التهم سبعة مبان سكنية شاهقة قرب الحدود مع بر الصين الرئيسي وأحدث صدمة في هونغ كونغ.

وحذرت سلطات الأمن القومي الصينية أمس الأفراد من استغلال هذا الحريق لإعادة هونغ كونغ إلى فوضى عام 2019 حين شكلت احتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية تحديا لبكين وأثارت أزمة سياسية.

وقالت السلطات “نحذر بشدة المخربين المناهضين للصين من محاولة إحداث اضطرابات في هونغ كونغ… مهما كانت الأساليب التي تستخدمونها، ستحاسبون وتعاقبون بشدة”.