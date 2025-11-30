وصول الرئيس عون وبري وسلام والراعي الى مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

وصل ​الرئيس جوزاف عون​ والسيدة الاولى نعمت عون والبطريرك الماروني ​مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى كبار الزوار في مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر. وتشهد صالونات الشرف في المطار حركة ناشطة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وصل عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية وديبلوماسية وروحية، إلى جانب ممثلين عن السلكين العسكري والأمني، للمشاركة في مراسم الاستقبال الرسمية.

