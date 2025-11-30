الجيش اللبناني يطلق عددًا من قذائف المدفعية الخلبية عند وصول البابا لاوون إلى بيروت

أطلق ​الجيش اللبناني​ عددًا من قذائف المدفعية الخلبية في منطقة الأوزاعي- بعبدا، عند وصول ​البابا لاوون الرابع عشر​ إلى مطار بيروت الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت الطّائرة الّتي تقل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار بيروت الدولي، قادمة من اسطنبول، ليبدأ زيارةً تاريخيّةً إلى لبنان تمتدّ ثلاثة أيّام، وتشمل سلسلة لقاءات رسميّة وروحيّة ورعويّة في العاصمة بيروت وعدد المناطق.