تكنولوجيا: Motorola تمنح Edge 70 نسخة فاخرة مرصعة بكريستالات Swarovski

أطلقَت Motorola هاتف Edge 70 قبل شهر كنسخة عالمية من جهاز X70 Air في الصين، وقدمته بثلاثة ألوان هي الأخضر والرمادي والبنفسجي.

وومع ذلك، كشفت تسريبات جديدة أن لونًا رابعًا قادم، لكنه ليس مجرد لون جديد، بل ثمرة تعاون جديد بين Motorola وSwarovski، وهو التعاون الثاني بينهما هذا العام.

نشر المسرّب الشهير Evan Blass على منصة X صورة تؤكد قدوم نسخة Motorola Edge 70 Swarovski Edition. وعلى غرار نسختَي Swarovski من Razr 60 وسماعات Moto Buds Loop، ستحصل هذه النسخة على لمسات فاخرة مرصعة بكريستالات Swarovski، بينما يتوفر الهاتف العادي في ألمانيا بسعر 799 يورو.

ويظهر الهاتف في لون يطلق عليه Pantone Cloud Dancer، وهو لون العام من Pantone لعام 2026 وفقًا لـ Evan Blass، وليس “Lightest Sky” كما أُشير سابقًا.

وتُظهر الصورة ظهرًا بلون أبيض مائل للطبيعي مع 14 كريستالة مدمجة، وإطارًا فضيًا محفورًا عليه اسم Pantone Cloud Dancer.

لم تكشف التسريبات عن موعد الإعلان الرسمي للنسخة الجديدة، لكن كون الصورة تبدو من حملة ترويجية رسمية يجعل إطلاقها قريبًا. وباستثناء هذا التصميم الفاخر، ستبقى المواصفات مطابقة للنسخ الأخرى.

يحمل Motorola Edge 70 شاشة P-OLED بقياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 2712 × 1220 وسطوع يصل إلى 4500 نتس، مع حماية Gorilla Glass 7i وتصنيفَي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 أو 512 جيجابايت للتخزين.

ويضم الهاتف كاميرتَين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. كما يدعم Bluetooth 5.4 وصوت ستيريو وبطارية 4800mAh مع شحن سلكي 68 واط ولاسلكي 15 واط. ويأتي بنظام اندرويد 16 مع وعد بأربع ترقيات رئيسية.

