تكنولوجيا: جوجل تبدأ في دمج Tasks داخل Google Keep تدريجيًا وبشكل موسّع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في تنفيذ عملية نقل تذكيرات Google Keep إلى Google Tasks تدريجيًا، وذلك بعد إعلان الشهر الماضي. حتى الآن، ظهر التغيير على حساب واحد فقط من عدة حسابات جرى اختبارها، بينما تشير الشركة إلى أن النشر الكامل سيكتمل خلال النصف الثاني من 2025.

وعند وصول التغيير إلى جهازك، ستظهر رسالة تفيد بأن التذكيرات أصبحت ضمن Google Tasks.

عند الضغط على رمز الجرس داخل Keep، سيُحفظ التذكير مباشرة في Tasks مع بقاء خيارات التوقيت كما هي. لكن عملية النقل أزالت دعم التذكيرات المعتمدة على الموقع، إذ لا يوفر Tasks هذه الميزة، ويتم نقل الموقع كجزء من وصف المهمة فقط.

تظهر التذكيرات بعد إنشائها داخل تطبيق Google Tasks وكذلك في Google Calendar مع علامة From Keep، ويمكن فتح الملاحظة مباشرة من داخل كل خدمة. ورغم بقاء صفحة التذكيرات داخل Keep، فإن التطبيق لن يرسل إشعارات بعد الآن، حيث أصبحت مهمة الإشعارات تنتقل إلى Calendar أو Tasks.

يمكن تعديل وقت التذكير من Keep أو Tasks أو Calendar، لكن تعديل عنوان التذكير نفسه يجب أن يتم من Tasks أو Calendar فقط.

وتشير جوجل إلى بعض القيود أثناء عملية النقل، مثل حد أقصى يبلغ 100,000 مهمة، وقصر العناوين الطويلة، ونقل التذكيرات القديمة لقائمة منفصلة، إضافة إلى تعديل مواعيد التذكيرات التي تتجاوز العام 3000.

