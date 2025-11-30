ابي المنى: نحتاج الى شراكة روحية وطنية لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ

أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المني، إلى أنّه "كلنا كلبنانيين أكثرية والدولة هي التي تجمع الجميع ولبنان جميل بجمال التنوع الروحي الذي فيه".

وذكر، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، أنّه "يجب الترفّع عن الانانية ونحتاج الى شراكة روحية وطنية وعيش متطلبات هذه الشراكة لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ"، مشددًا على أنّ "لبنان يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ".

ولفت ابي المنى إلى أنّ "في الموضوع السوري رسالتنا واضحة لأبنائنا انه يجب التمسك بهويتنا العربية الاسلامية وتراثنا ووطنا".

