أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المني، إلى أنّه "كلنا كلبنانيين أكثرية والدولة هي التي تجمع الجميع ولبنان جميل بجمال التنوع الروحي الذي فيه".
وذكر، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، أنّه "يجب الترفّع عن الانانية ونحتاج الى شراكة روحية وطنية وعيش متطلبات هذه الشراكة لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ"، مشددًا على أنّ "لبنان يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ".
ولفت ابي المنى إلى أنّ "في الموضوع السوري رسالتنا واضحة لأبنائنا انه يجب التمسك بهويتنا العربية الاسلامية وتراثنا ووطنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي المنى: نحتاج الى شراكة روحية وطنية لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.