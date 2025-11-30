إسبانيا ترصد 8 حالات اشتباه بالإصابة بحمى الخنازير

حمى الخنازير
ذكرت صحيفة (لا بانغوارديا) اليوم الأحد أنه تم رصد اشتباه إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في ثمانية خنازير برية بالقرب من برشلونة، في الوقت الذي تكافح فيه إسبانيا للحد من الأضرار التي لحقت بقطاع تصدير لحوم الخنازير الذي تصل قيمته لمليارات اليورو سنويا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من وزارة الزراعة بإقليم قطالونيا قولها إنه تم تأكيد إصابتين بالمرض في حين ظهرت أعراض الإصابة على 12 خنزيرا آخر لكنها تخضع لفحوص لتأكيد ذلك.
وفي حال تأكدت الإصابات، سيرتفع عدد الحيوانات المصابة إلى 14.
وقال وزير الزراعة لويس بلاناس أمس السبت إن نحو ثلث شهادات تصدير لحوم الخنازير الإسبانية ألغيت بعد أول ظهور لمرض حمى الخنازير في الدولة، أكبر منتج للحوم الخنازير في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 1994.
وأضاف في مؤتمر صحفي “من بين 400 شهادة تصدير إلى 104 دول، تم إلغاء ثلث الشهادات. ونعمل على إعادة إصدارها في أسرع وقت ممكن”.
وقال بلاناس إن قيمة صادرات البلاد من لحوم الخنزير تبلغ 8.8 مليار يورو (10.2 مليار دولار) سنويا. وأضاف “مهمتنا هي الحفاظ على الأسواق الدولية مفتوحة”.
