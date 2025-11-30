ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني ارتفعت إلى 146 قتيلا بعد العثور على المزيد من الجثث.

وقال شوك ين تسانج رئيس وحدة الإصابات بشرطة هونج كونج للصحفيين في موقع الحريق اليوم الأحد إنه مازال هناك 100 شخص لم يتم العثور عليهم. وقد احترق سبعة من بين ثمانية مباني في مجمع وانج فوك كورت السكني في الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء الماضي، ولم يتم إخماده بصورة كاملة حتى صباح الجمعة الماضية. وحتى الآن، تقوم وحدة التعرف على الضحايا بالشرطة بالبحث في أربعة مباني.