تحمل المفتاح السري للشباب .. اكتشاف جديد لفوائد القهوة

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل معتدل قد يتمتعون بعمر بيولوجي أصغر بنحو خمس سنوات مقارنة بمن لا يشربونها إطلاقا.

وبحسب البحث المنشور في مجلة (بي ام جي مينتال هيلث)، فإن الاستهلاك المعتدل للقهوة (بحد أقصى أربعة أكواب يوميا) يرتبط بإبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية من خلال إطالة التيلوميرات، وهي الأغطية الواقية في نهايات الكروموسومات التي تحمي المادة الوراثية.

وأوضح الباحثون أن قصر طول التيلوميرات يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، بينما يحافظ الطول الطبيعي عليها على صحة الخلايا.

لكن الدراسة حذرت من أن تجاوز الحد الأقصى الموصى به، أي أربعة أكواب يوميا، أو ما يعادل 400 ملغ من الكافيين، يفقد القهوة فوائدها بل قد يسبب ضررا خلويا.

وركزت الدراسة على تأثير القهوة لدى المصابين باضطرابات نفسية شديدة، حيث يتسارع تقصير التيلوميرات لديهم بشكل ملحوظ. وشملت عينة البحث 436 بالغا، بينهم 259 ممن يعانون من الفصام، و177 من المصابين باضطرابات مزاجية.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا 3-4 أكواب قهوة يوميا تمتعوا بأطول تيلوميرات، بما يعادل اختلاف خمس سنوات في العمر البيولوجي، حتى بعد مراعاة عوامل مثل العمر والجنس والتدخين.

ورجح الباحثون أن تعود هذه الفوائد إلى احتواء القهوة على مركبات قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، تساعد في حماية التيلوميرات الحساسة للإجهاد التأكسدي.

من جانبها، علقت الدكتورة إليزابيث أكام من جامعة لافبرا التي لم تشارك في الدراسة، بأن البحث لم يميز بين مكونات القهوة المختلفة، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة الآليات الدقيقة وراء هذه التأثيرات.

إندبندنت