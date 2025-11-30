زيلينسكي: فريق من المفاوضين الأوكرانيين توجه إلى الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن فريقا من المفاوضين الأوكرانيين توجه إلى الولايات المتحدة السبت لبحث الخطة الأميركية لإنهاء الحرب. وأكد زيلينسكي إن مفاوضي بلاده غادروا إلى واشنطن سعيا من أجل "سلام يحفظ الكرامة" والتوصل إلى نهاية سريعة للحرب. ويقود الفريق حاليا وزير الدفاع السابق رستم عميروف. وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس أن المهمة واضحة وهي "التوصل للخطوات المطلوبة لإنهاء الحرب سريعا وبشكل فعلي".

وذكر زيلينسكي أنه "من الواقعي تماما أن يتم استكمال الخطوات في الأيام المقبلة لتحديد كيفية إنهاء الحرب بطريقة تحفظ الكرامة. ويتعين أن يتم التوصل إلى الخطوات اللازمة سريعا وبشكل فعلي". وأضاف زيلينسكي أن كييف كانت تناقش مع واشنطن أكثر طريقة بناءة ممكنة، مشددا على أن "أوكرانيا تعمل من أجل سلام يحفظ الكرامة".

ومن المقرر أن يزور زيلينسكي باريس الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لمسؤول فرنسي.

