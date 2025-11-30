بابا الفاتيكان يزور لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان اليوم الأحد، في ثاني محطة في أول جولة خارجية له منذ أن أصبح بابا الفاتيكان. وتأتي الزيارة بعدما قضى ثلاثة أيام في تركيا. ومن المقرر أن يصل بابا الفاتيكان إلى العاصمة اللبنانية الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (1245 بتوقيت جرينتش)، حيث سيلتقى أولا مع المسؤولين اللبنانيين. وخلال زيارته، من المقرر أن يزور بابا الفاتيكان مواقع ويحضر قداسا. كما سيزور بابا الفاتيكان موقع انفجار مرفأ بيروت.

