حمادة: العنوان الذي يطرحه البعض هو مفاوضات مع  العدو الإسرائيلي والاستسلام له

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقـاومة" النائب ايهاب حمادة، أن "العنوان الذي يطرحه البعض اليوم، هو مفاوضات مع العدو الإسرائيلي والاستسلام له، وهذا الطرح ينسجم مع بعض اللبنانيين وبعض أهل السلطة، وبعض من في العالم الذي ينتمي إلى الولايات المتحدة".

ولفت، في تصريح من بلدة شحقونة، إلى أنّ "قرارات الخامس والسابع من آب، وجولات الموفدين الأميركيين، والضخ الإعلامي حول نزع سلاح المقاومة، لم تثمر أي نتيجة لأصحاب هذا المشروع".

وحول التهويل بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، ذكر حمادة أن ذلك "يأتي من باب الضغط في الداخل ودبلوماسيا، لتحقيق أهدافهم في المسار السياسي، ودفعنا إلى مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي، فيضغطون علينا بالحراك العسكري وبالتهويل، وهذه من أدوات اللعبة دائما. وعندما يكون هناك مسار سياسي تأتي معه أدوات ضاغطة مع الاسرائيلي أهمها سلوكه باتجاه لبنان على مستوى ما يستهدف من شخصيات وأفراد وبنى ضمن مستوى معين".