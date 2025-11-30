تُقرع أجراس الكنائس في لبنان بمناسبة زيارة البابا لاون

تُقرع اجراس الكنائس في لبنان بمناسبة ​زيارة البابا​ لاون الرابع عشر. وفي وقت سابق، ذكّر رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، البطاركة والمطارنة والرّؤساء العامّين والرّئيسات العامّات والرّؤساء والرّئيسات الإقليميّين، بإعلام كهنة الرّعايا ورؤساء الأديار، بـ"إقامة ثلاثيّة صلاة وسجود للقربان المقدّس في 27، 28 و29 تشرين الثّاني الحالي، على نيّة نجاح زيارة ​البابا لاوون الرابع عشر​ الرّسوليّة إلى ​لبنان​، والتماس نعمة إحلال السّلام العادل والدّائم والشّامل في لبنان وبلدان الشّرق الأوسط. وكذلك قرع الأجراس في جميع الكنائس الرّعائيّة والأديار ابتهاجًا، لمدّة خمس دقائق، لدى وصول البابا إلى مطار بيروت الدولي السّاعة 3:45". وسأل الله أن "يحفظ بعنايته البابا، ويبارك زيارته بفيض من نعمه".

